Создать 500 объявлений для РК яндекс

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8 лет назад
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
AndreyWeb-ID
Андрей 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$125
7 дней
Все отлично, спасибо за работу!
Благодарю за работу! Открыт к дальнейшему сотрудничеству.