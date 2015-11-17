Сформировать рекламную кампанию для Яндекс-Директ.

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Добрый день. Требуется сформировать пул объявлений для сайта занимающегося эксклюзивными лестницами (проектирование, моделирование, производство). Регионы: Владимирский, Ярославский, Ивановский. Возможно Москва и обл. В зависимости от качества отдачи, можем предложить постоянное сотрудничество. 

8 лет назад
demisrous
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
timonberkovitz
Дмитрий 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$5
2 дня
В тот же день, что было размещено объявление, обговорили все нюансы будущей компании и несмотря на то что были выходные, в понедельник работа была сделана. Думаю что это не последний наш заказ у Дмитрия. Рекомендую.
Отлично сработались. Задачи поставлены четко, оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.