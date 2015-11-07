Необходимо создать рекламную компанию в Google AdWords при этом[b] чтобы гугл ее не заблокировал[/b]. Тематика сайта спорт инвентарь luchnik.in.ua [b]Рассмотрю [/b]конкретные предложения, которые имеют четкие описания действий и цены[b]. [/b]
Настроить кампанию в adwords для сайта объявлений
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Добрый день.
Нужно настроить кампанию в adwords на получение максимального количества кликов для сайта объявлений. Тематика широкая. Можно будет сделать максимум возможных объявлений по направлениям, чтобы получить максимум кликов.
Таргетинг идет по стране в СНГ, где конкуренции нет практически. Это упрощает работу.Нужно дать цену и срок за всю работу по настройке кампании, а также отдельно за ежемесячную поддержку и обновление.
Задача несложная со стороны настройки, но потребуется опыт запуска кампаний для сайтов с широкой тематикой.
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