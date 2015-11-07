Настроить кампанию в adwords для сайта объявлений

Добрый день.

Нужно настроить кампанию в adwords на получение максимального количества кликов для сайта объявлений. Тематика широкая. Можно будет сделать максимум возможных объявлений по направлениям, чтобы получить максимум кликов.

Таргетинг идет по стране в СНГ, где конкуренции нет практически. Это упрощает работу.Нужно дать цену и срок за всю работу по настройке кампании, а также отдельно за ежемесячную поддержку и обновление.

Задача несложная со стороны настройки, но потребуется опыт запуска кампаний для сайтов с широкой тематикой.