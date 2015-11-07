Необходимо создать рекламную компанию в Google AdWords при этом[b] чтобы гугл ее не заблокировал[/b]. Тематика сайта спорт инвентарь luchnik.in.ua [b]Рассмотрю [/b]конкретные предложения, которые имеют четкие описания действий и цены[b]. [/b]
Консультация по настройке Яндекс Директ и Google Ads.
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Добрый день, уважаемые специалисты, нужна ваша помощь! Я имею общие понятия и навыки настройки рекламных компаний, делала это уже неоднократно,НО! знаю, что это можно сделать более эффективно и с меньшим вложением сил, времени, а также средств. Хочу получить платную консультацию онлайн по скайпу на примере разбора моей собственной уже сделанной рекламной компании, с указаниями на ошибки а также хитрыми советами, как это все улучшить и заставить работать лучше. Мне не нужны прописные книжные истины (на просторах интернета, информации, к счастью, хватает). Нужна именно оценка специалиста и живой взгляд на то, что есть.
За какую цену вы сможете оказать такую консультацию?
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