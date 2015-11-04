Настройка РК Google Adwords (англ. язык) плюс сбор запросов

Здравствуйте.

Ищу специалиста понастройке РК в google adwords сайта на английском языке со сложной тематикой

для модерации. Нужно грамотно подобрать слова по ключам, и настроить медийную

рекламу у меня на аккаунте. Также нужно собрать как можно больше запросов по

этой тематике без стоп слов

Основной рекламируемый сайт- u v i p e.com, а продвигаемая страница для РК - t o p p e n i s e n l a r g

e.com (разумеется, Без пробелов)

Кое какие объявленияпроходят модерацию, кое какие нет, но это поиск. В медийную сеть не получается

пробраться, а она нужна.

Ищу спеца в этой области, сопытом прохождения модерации в GA именно за бугром

Рассматриваю все заявки, вне зависимости от бюджета