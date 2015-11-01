Создать случайные компании на аккаунтах Директа

Требуется создать и отправить на модерацию на аккаунтах Яндекса случайные компании случайных сайтов - на ваш выбор и сайты и объявления - главное чтобы успешно модерацию прошли.

Настройки компаний не важны - как можно проще и быстрее

Сайт должен быть в каждом аккаунте свой - все на ваш выбор (например из рейтинга Liveinternet или накопировать объявления прямо из Директа)

Труеются 10 аккаунтов с сайтами в Легком интерфейсе

10 аккаунтов с сайтами в профессиональном интерфейсе

Аккаунты (логин и пароль) и прокси предоставляю (желательно работать через разные прокси)