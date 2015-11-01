Создать случайные компании на аккаунтах Директа

Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords Сайт http://macstyle.kiev.ua ключевые слова готовил год назад возможно нужно пересмотреть обязательно разбивка на группы по ключевым словам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать и отправить на модерацию на аккаунтах Яндекса случайные компании случайных сайтов - на ваш выбор и сайты и объявления - главное чтобы успешно модерацию прошли.
Настройки компаний не важны - как можно проще и быстрее
Сайт должен быть в каждом аккаунте свой - все на ваш выбор (например из рейтинга Liveinternet или накопировать объявления прямо из Директа)
Труеются 10 аккаунтов с сайтами в Легком интерфейсе
10 аккаунтов с сайтами в профессиональном интерфейсе
Аккаунты (логин и пароль) и прокси предоставляю (желательно работать через разные прокси)
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