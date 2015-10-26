Маркетолог. Настройка Google/Bing merchant

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Здравствуйте,

Нужен маркетолог для настройки небольшой рекламной кампании (5 товаров) с использованием Google и Bing merchant/shopping. 

Работаю только с профессионалами. 

8 лет назад
COMIT
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад