Маркетолог. Настройка Google/Bing merchant

Ищу креативного таргетолога, который может создавать объявления с высоким CTRТематика: туризмЗадача: привлекать клиентов, которые хотят ехать отдыхать. Необходимо вести одновременно 10-12 кампаний (по разным странам и направлениям отдыха)Начну работу с тестовой кампании по 1 направлениюЕсли Вы можете обеспечить высокий CTR и низкую стоимость перехода, то пишите!Приоритет отдаю исполнителям с опытом в туризме