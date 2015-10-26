Корректировка РК Яндекс Директ многопрофильной клиники

Имеется рекламная кампания клиники.

Порядка 200 объявлений разных типов услуг.

Пластическая хирургия, стоматология, урология и т.д.

Требуется

1. Запустить новую услугу - оторингология

2. Внести правки во всю рекламную кампанию, чтобы улучшить показатели

3. Настроить сервис работы со ставками.

4. Делать всё это в дальнейшем на постоянке.

От вас - опыт в подобной тематике и примеры активных, успешных, настроенных вами рекламных кампаний.