Составить рекламную кампанию для директа по компьютерной помощи

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Требуется составить обширную рекламную кампанию для яндекс директ.

По всему классическому перечню услуг - от установки windows до восстановления данных и ремонта ноутбуков.

Ключевых слов, предполагаю, будет около 10-15к, может больше.

Сбор семантики, составление объявлений, минусовка - все должны сделать вы.

Мне нужен максимальный охват, то есть горячие и теплые запросы.

Предлагайте цены и варианты  сотрудничества.

8 лет назад
mksmpetrov
Максим 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад