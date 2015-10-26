Доходы по яндекс директ в гугланалитикс

Необходимо разместить и вести в adwords пару сайту, в старом аккаунте с хорошей историей(ибо цена клика ниже). Основное требование - максимальная прозрачность в финансовых взаимоотношениях. Очень желательно, что бы оплата была в гривнах на карту Приватбанка