Доходы по яндекс директ в гугланалитикс

Магазину (шины,диски) нужно срочно создать небольшую рекламную компанию.
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Помочь настроить гугланалитикс для отображения доходов по яндекс директ
Интересуют цена и сроки
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