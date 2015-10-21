Написать релевантные объявления для Яндекс Директ.

Контекстная рекламаЗакрыт3 заявки277 просмотров
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Задача: написать объявления для Яндекс Директ.

Тема натяжные потолки.

Релевантный заголовок.

Полное вхождение ключевой фразы в текст объявления (но не бредовое, хоть  приближенное к смыслу) + УТП (есть сформулированные уже) + Призыв.

Количество объявлений ~3000 , кол-во уникальных ~100 - 150.  

В файле-шаблоне выделено голубым цветом два столбца, которые необходимо заполнить: Заголовок и текст.

Длина заголовка не должна превышать 33 символа, длина текста - 75 (используем количество символов по максимуму).

Можно сокращать: рублей - руб., р.; квадратный метр -м2;   .

УТП (используем столько. сколько влезает. Самое приоритетное - Цена. Акции! Скидки! Подарки !

Призыв в конце объявления всегда Жми! Звони! Узнай! Успей !

8 лет назад
Profresurs
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Marrych
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
1 день
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