Написать релевантные объявления для Яндекс Директ.

Необходимо разместить и вести в adwords пару сайту, в старом аккаунте с хорошей историей(ибо цена клика ниже). Основное требование - максимальная прозрачность в финансовых взаимоотношениях. Очень желательно, что бы оплата была в гривнах на карту Приватбанка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: написать объявления для Яндекс Директ.
Тема натяжные потолки.
Релевантный заголовок.
Полное вхождение ключевой фразы в текст объявления (но не бредовое, хоть приближенное к смыслу) + УТП (есть сформулированные уже) + Призыв.
Количество объявлений ~3000 , кол-во уникальных ~100 - 150.
В файле-шаблоне выделено голубым цветом два столбца, которые необходимо заполнить: Заголовок и текст.
Длина заголовка не должна превышать 33 символа, длина текста - 75 (используем количество символов по максимуму).
Можно сокращать: рублей - руб., р.; квадратный метр -м2; .
УТП (используем столько. сколько влезает. Самое приоритетное - Цена. Акции! Скидки! Подарки !
Призыв в конце объявления всегда Жми! Звони! Узнай! Успей !
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