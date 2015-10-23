Настройка рекламы в Google adwords

Контекстная рекламаЗавершен10 заявок177 просмотров
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Необходимо настроить контекст в Гугле.

Тематика: медицинское оборудование.

Только люди с опытом.

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8 лет назад
JuleeD
Юлия 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
lilwat
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$20
2 дня
Задание ,было выполнено в срок и качественно. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Всё прошло отлично. С заказчиком приятно иметь дело :-) Планирую и дальше сотрудничать.