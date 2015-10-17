Контекстная реклама для интернет-магазина

Мы интернет магазин aparat.ua, хотим настроить правильно Google Аналитика + настроить цели для отслеживания покупателей ( рентабельность рекламы на досках, прайс агрегатов и другие. Для пониманию что куда лучше влаживать и в какую рекламу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать контекстную рекламу для интернет-магазина www.ylov.by в яндексе и гугл. Рассматриваю конкретные предложения со сроками и ценой.
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