Контекстная реклама для интернет-магазина

1. Momondo 2. flugaden.de 3. skyscanner Надо подключиться к русскоязычным (по идее), но чтоб доступ был и к другим языковым (страны) версиям. Необходима партнерка по ID, который прибавляется к ссылкам (тоесть нас интересуют только дипссылки, реферальные ссылки) Примеры и аналоги ...