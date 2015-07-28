shurka023

Александр shurka023

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Разработка персонажа на рыболовную тематику

    $15

    Требуется разработать мультяшного персонажа мотылька BloodWorm в векторном формате. Персонаж должен быть ярким для использования на экране и в печати. Предполагается постоянное сотрудничество, в будущем планируется создание 30-40 персонажей.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание сайта на 1С битрикс

    Необходимо поставить на хостинг интернет-магазин на битрексе со стандартной темой, настроить и перенести товары с мадженты на битрикс со всеми атрибутами и фильтрами, настроить редиректы.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать SEO тексты

    Необходимо написать seo тексты для разделов сайта ylov.by из категории рыбалка. Число знаков должно быть больше 2000 без учета пробелов. Все статьи должны быть уникальны, будут проверятся на антиплагиат. Всего 50 категорий. Жду ваши предложения.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Веб дизайн лэндинг пейдж

    Необходимо нарисовать в фотошоп дизайн лэндинга на тему товара "жидкая латка" (latka24.com). Цветовая гамма бело-красная, в шапке логотип и телефоны, кнопка перезвоните мне, необходимо расписать как пользоваться, какие преимущества, и кнопки заказать, вставить пару видео ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настройка хостинга

    Необходимо настроить хостинг и базу данных для работы с magento, сайт очень долго грузится, сама magento настроена, осталось только оптимизировать хостинг. Сайт ylov.by

    Magento
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доделать интернет магазин на вордпресс

    Брался человек за работу, не доделал кинул на пол пути, необходимо доделать, техзадание в файле. Рассматриваются предложения только с ценой и сроками. Сайт который нужно доделать норфин.бел

    WordPress
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на magento

    Необходимо доработать карточку товара, настроить вывод однотипных товаров в интернет-магазине на magento. Сейчас карточка с однотипными товарами выглядит так https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fylov.by%2Ffishing%2Fprimanki%2Fmyagkie-primanki-rezina-i-silikon%2Ftvistery-chervi%2F14010708-tvister-lucky-john-bugsy-shad а должен выглядеть так https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fmyfish.by%2Ftvister-lucky-john-bugsy-shad Жду конкретных предложений с ценами ...

    Magento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн майки

    $20

    Необходимо сделать дизайн майки, обязательно должно быть логотип и адрес сайта (ylov.by), остальное картинки символы и все другое что пожелаете можете использовать по своему усмотрению. Больше пожеланий нет. Тематика интернет-магазина активный отдых, рыбалка, туризм, спорт. ...

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн визитки в PSD

    $10

    Необходимо сделать дизайн визитки с логотипом (прикреплен) в PSD (300dpi), чтобы можно было самому в дальнейшем менять контактную информацию. Поля два номера телефона, адрес сайта, e-mail. Визитка для интернет-магазина по продаже товаров для спорта, туризма, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн группы Вконтакте

    $20

    Необходимо сделать дизайн группы интернет-магазина вконтакте. Интернет-магазин занимается продажей товаров для спорта, рыбалки, охоты, туризма. Приветствуются креативные, молодежные решения. Оформление конкурентов https://vk.com/myfish_by Понравившееся оформление https://vk.com/ecogroupfishing Логотип во вложении Адрес интернет-магазина ylov.by

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Спарсить каталог интернет магазина

    Необходимо спарсить каталог с сайта myfish.by со всеми категориями и атрибутами, сайт сделан на magento, желательно картинки спарсить без watermark, залить на другой сайт на magento. По итогу должно получится точно такой же сайт только ...

    Magento
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка логотипа для интернет-магазина

    $50

    Необходимо разработать логотип для интернет-магазина ylov.by. Тематика интернет-магазина: продажа рыболовных, охотничьих, туристических, спортивных товаров (спиннинги, катушки, ружья, велосипеды, лыжи, палатки, спортивная одежда, лодки, моторы и др.), одним словом товаров для активного образа ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать логотип

    Необходимо сделать логотип для интернет-магазина. Торговать будем рыбалка, охота, туризм, спорт, вело, лыжи и все в таком духе. Название сайта ylov.by. Сайт пока в разработке. Что можете предложить?

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

v_bezghin
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Разработка персонажа на рыболовную тематику
Профессиональный заказчик. Коммуникация на уровне, все ясно и понятно. Советую для сотрудничества.
Все понравилось рекомендую
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Веб дизайн лэндинг пейдж
Хорошо поработали, отличный заказчик. Все четко ясно и понятно. ТЗ подобное, правки минимальны. Сотрудничеством довольна. Мои рекомендации коллегам.
Отличный исполнитель все мои пожелания были учтены, надеюсь и дальше будем сотрудничать.
Ответный отзыв
DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Дизайн визитки в PSD
Спасибо за работу
Качеством работы доволен, все замечания и исправления внесены вовремя и точно. Рекомендую.
Ответный отзыв
SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Дизайн группы Вконтакте
Отличный заказчик. Нареканий нет. С удовольствием продолжу сотрудничество, если таковая возможность мне представится. Спасибо!
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно, советую обращаться.
Ответный отзыв
SimonArt
Юлия 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа для интернет-магазина
Сотрудничеством с Александром довольна. Всё прошло хорошо. Спасибо за работу.
Исполнителем доволен, учла все мои пожелания и ни разу не отказала. Рекомендую.
Ответный отзыв