Требуется разработать мультяшного персонажа мотылька BloodWorm в векторном формате. Персонаж должен быть ярким для использования на экране и в печати. Предполагается постоянное сотрудничество, в будущем планируется создание 30-40 персонажей.
- $15Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо натянуть дизайн на опенкарт 2.3 предлагаем цену и сроки, а так же примеры работСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Необходимо поставить на хостинг интернет-магазин на битрексе со стандартной темой, настроить и перенести товары с мадженты на битрикс со всеми атрибутами и фильтрами, настроить редиректы.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Техзадание прилагается в отдельном файле.Дизайн продукции8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо из растровых изображений перерисовать в вектор, исходники есть, приложены к заданию.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать seo тексты для разделов сайта ylov.by из категории рыбалка. Число знаков должно быть больше 2000 без учета пробелов. Все статьи должны быть уникальны, будут проверятся на антиплагиат. Всего 50 категорий. Жду ваши предложения.Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо нарисовать в фотошоп дизайн лэндинга на тему товара "жидкая латка" (latka24.com). Цветовая гамма бело-красная, в шапке логотип и телефоны, кнопка перезвоните мне, необходимо расписать как пользоваться, какие преимущества, и кнопки заказать, вставить пару видео ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо настроить хостинг и базу данных для работы с magento, сайт очень долго грузится, сама magento настроена, осталось только оптимизировать хостинг. Сайт ylov.byВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать контекстную рекламу для интернет-магазина www.ylov.by в яндексе и гугл. Рассматриваю конкретные предложения со сроками и ценой.Контекстная реклама19 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо доделать магазин на woocommerce (норфин.бел), техзадание в прикрепленном файле.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Брался человек за работу, не доделал кинул на пол пути, необходимо доделать, техзадание в файле. Рассматриваются предложения только с ценой и сроками. Сайт который нужно доделать норфин.белИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать карточку товара, настроить вывод однотипных товаров в интернет-магазине на magento. Сейчас карточка с однотипными товарами выглядит так https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fylov.by%2Ffishing%2Fprimanki%2Fmyagkie-primanki-rezina-i-silikon%2Ftvistery-chervi%2F14010708-tvister-lucky-john-bugsy-shad а должен выглядеть так https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fmyfish.by%2Ftvister-lucky-john-bugsy-shad Жду конкретных предложений с ценами ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо переделать наполненный интернет-магазин (магазин на magento). Что необходимо сделать: 1. Переделывается название (рис 1.) 2. Это же название вставляется в тег TITLE и Keywords (рис 2.) ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Необходимо сделать дизайн майки, обязательно должно быть логотип и адрес сайта (ylov.by), остальное картинки символы и все другое что пожелаете можете использовать по своему усмотрению. Больше пожеланий нет. Тематика интернет-магазина активный отдых, рыбалка, туризм, спорт. ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Необходимо сделать дизайн визитки с логотипом (прикреплен) в PSD (300dpi), чтобы можно было самому в дальнейшем менять контактную информацию. Поля два номера телефона, адрес сайта, e-mail. Визитка для интернет-магазина по продаже товаров для спорта, туризма, ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Необходимо сделать дизайн группы интернет-магазина вконтакте. Интернет-магазин занимается продажей товаров для спорта, рыбалки, охоты, туризма. Приветствуются креативные, молодежные решения. Оформление конкурентов https://vk.com/myfish_by Понравившееся оформление https://vk.com/ecogroupfishing Логотип во вложении Адрес интернет-магазина ylov.byДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо спарсить каталог с сайта myfish.by со всеми категориями и атрибутами, сайт сделан на magento, желательно картинки спарсить без watermark, залить на другой сайт на magento. По итогу должно получится точно такой же сайт только ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для интернет-магазина ylov.by. Тематика интернет-магазина: продажа рыболовных, охотничьих, туристических, спортивных товаров (спиннинги, катушки, ружья, велосипеды, лыжи, палатки, спортивная одежда, лодки, моторы и др.), одним словом товаров для активного образа ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо сделать логотип для интернет-магазина. Торговать будем рыбалка, охота, туризм, спорт, вело, лыжи и все в таком духе. Название сайта ylov.by. Сайт пока в разработке. Что можете предложить?Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт10 лет назад
необходимо перенести интернет-магазин на magento на новый хостинг, настроить хостинг и magento на быструю работу (поставить APC, Memcached, Varnish + PAgeCache) и все настроить.Управление проектами9 заявокЗакрыт10 лет назад