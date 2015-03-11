Работаю для души и от души

Моё творчество

Люблю достигать поставленные цели как в работе так и в жизни.

Есть опыт в сфере дизайна интерьеров на реальных объектах.

Рисую, занимаюсь фотографией, дизайном и художественным оформлением логотипов, сайтов, визиток, флаеров и т.п.

Для меня работа - это прежде всего творчество.

Победы в конкурсах:

1 место

1 место

Skape: vladikgulia

E-mail: [email protected]

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