Работаю для души и от души
Люблю достигать поставленные цели как в работе так и в жизни.
Есть опыт в сфере дизайна интерьеров на реальных объектах.
Рисую, занимаюсь фотографией, дизайном и художественным оформлением логотипов, сайтов, визиток, флаеров и т.п.
Для меня работа - это прежде всего творчество.
Победы в конкурсах:
Skape: vladikgulia
E-mail: [email protected]
Если необходима более оперативная связь, есть WhatsApp, Viber, Telegram
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Всё было сделано отлично! Все правки учтены и оперативно реализованы!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный конкурс. Приятно было поработать! Рекомендую к сотрудничеству.
$50
9 баллов
10 лет назад
Исполнителем доволен, учла все мои пожелания и ни разу не отказала. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Александром довольна. Всё прошло хорошо. Спасибо за работу.
$10
9 баллов
10 лет назад
Рад был работать с Юлией, спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за работу, Андрей! Хороший заказчик. Рекомендую!
$4
10 баллов
10 лет назад
Спасибо, сделано качественно и очень оперативно, точно по ТЗ.
Ответный отзыв
Спасибо! Всё действительно просто и быстро. Рекомендую!
$8
10 баллов
10 лет назад
Быстро и качественно. Юлия знает толк в деле и не гонится за большой ценой :) рекомендую, думаю, сама еще не раз обращусь)
Ответный отзыв
Спасибо за заказ. Было приятно работать. Ксения очень хороший заказчик. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем.
Логотипы и Знаки
7 отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
#161
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#742
Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#805