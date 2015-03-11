SimonArt

Юлия SimonArt

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Работаю для души и от души

Моё творчество

Люблю достигать поставленные цели как в работе так и в жизни. 

Есть опыт  в сфере дизайна интерьеров на реальных объектах. 

Рисую, занимаюсь фотографией, дизайном и художественным оформлением логотипов, сайтов, визиток, флаеров и т.п.

Для меня работа - это прежде всего творчество.

Победы в конкурсах:

1 место

1 место

Skape:  vladikgulia

E-mail:  [email protected]

Если необходима более оперативная связь, есть WhatsApp, Viber, Telegram

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Отзывы заказчиков

AnnaKK
Анна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
31 отзыв(-2)
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип для Ателье люкс-класса
Всё было сделано отлично! Все правки учтены и оперативно реализованы!
Спасибо за интересный конкурс. Приятно было поработать! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
shurka023
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа для интернет-магазина
Исполнителем доволен, учла все мои пожелания и ни разу не отказала. Рекомендую.
Сотрудничеством с Александром довольна. Всё прошло хорошо. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
bumbic
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
9 баллов
10 лет назад
Логотип интернет магазина
Рад был работать с Юлией, спасибо!
Спасибо за работу, Андрей! Хороший заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
StraightWeb
Алексей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Простейший шрифтовой лого
Спасибо, сделано качественно и очень оперативно, точно по ТЗ.
Спасибо! Всё действительно просто и быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
habstitch
Ксения 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Логотип для сайта
Быстро и качественно. Юлия знает толк в деле и не гонится за большой ценой :) рекомендую, думаю, сама еще не раз обращусь)
Спасибо за заказ. Было приятно работать. Ксения очень хороший заказчик. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем.
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
7 отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
#161
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
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от $5
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