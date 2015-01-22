Простой логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен37 заявок305 просмотров
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Коллеги!

Нужно сделать логотип для стилиста. Ничего замудренного - просто обыграть название сайта, может быть, добавить значок какой-то, а может и нет.

Сроки - 2 дня с момента выбора исполнителем.

Цена - напишите за сколько сделаете, если просто обыграть буквы, и если добавить рисунок какой-то.

Также приложите примеры подобных работ.

9 лет назад
radiksyzran
Радик 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SimonArt
Юлия 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$7
2 дня
Юлия отлично справилась с задачей! Все было сделано очень качественно, быстро и по приемлемой стоимости. Перед тем, как обратиться, меня насторожило, что аккаунт "пустой". Но теперь, после завершения проекта, уверен, наполненность страницы Юлии хорошими отзывами - это только дело времени. Она отличный опытный специалист. Спасибо за работу! Буду обращаться еще.
Сотрудничеством с Радиком очень довольна. Четкая и ясная постановка задачи. Очень грамотное и вежливое общение. Оплата моментальная! Спасибо за заказ. Рекомендую к сотрудничеству!
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