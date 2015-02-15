Лого для компании по обслуживанию сайтов

# 1 — $ 200

Название, обыгрываемое в логотипе: Интернет Ангелы

Слоган, который можно использовать в логотипе, если есть: Мы присматриваем за вашими сайтами

О компании: Компания занимается поддержкой интернет-проектов. Если вы отдаете свой сайт на поддержку этой компании, о нем заботятся интернет-ангелы.

Комплекс услуг: начиная от написания статей, заканчивая безопасностью, ре-дизайном сайта, seo, контекстной рекламой.

Целевая аудитория: Компании, за чьим сайтом никто не следит, либо следит штатный айтишник, которому эта работа внапряг или не по зубам.

По цветам предпочтений особых нет.

Логотип должен быть очевидным, читабельным, креативным, с характером, может даже слегка веселым.

Рассмотрим конкретные примеры:

https://farm9.staticflickr.com/8583/16107493409_379ab3c32f_o.png - Простой и понятный, но нет изюминки

https://farm9.staticflickr.com/8591/16106091828_30caffed4e_o.png - Интересный, есть какой-то свой характер

https://farm8.staticflickr.com/7567/16107771567_1206ef584a_o.png - Непонятно что это. Хотя есть какая-то загадка

https://farm8.staticflickr.com/7519/16293625915_bf829c951d_o.png - Слишком широко, таких много логотипов. Одна буква может и хорошо, но тогда у нее должен быть свой характер, а тут нет характера

https://farm8.staticflickr.com/7472/16106091918_031280ac57_o.png - Напоминает начертание комик санс, избито, стандартно

https://farm8.staticflickr.com/7548/16106172668_deb2c2c838_o.png - Креативно, со смыслом

https://farm8.staticflickr.com/7483/16107574659_439b2bdf44_o.png - Креативно, прикольно, интересно, интригует и заставляет задать вопрос, а почему такая картинка, выводит на диалог, заставляет обсуждать

https://farm9.staticflickr.com/8617/16106345280_fd7c9d5b7b_o.jpg - Стильно, креативно, с характером

https://farm8.staticflickr.com/7517/16107574779_084401468c_o.jpg - Просто нравится

https://farm9.staticflickr.com/8601/15671299834_0329959025_o.jpg - Говорит о том, что скоростная доставка пиццы, сразу понимаешь суть компании

https://farm9.staticflickr.com/8595/16267776076_c634847d45_o.jpg - Говорит о том, что они занимаются самыми разнообразными и сложными проектами, смысл сразу в глаза

https://farm8.staticflickr.com/7523/15671299784_6fcdcf6f34_o.jpg - Веселая, со смыслом

https://farm8.staticflickr.com/7576/16106172568_4dc938dd18_o.png - Говорит о том что делают фильмы, причем солидные, дорогие, сразу видно чем занимаются

https://farm9.staticflickr.com/8640/16107574569_80bd2d8c82_o.jpg - Весело, с характером, с душей, креативно

Носители, на которых будет использоваться будущий логотип: Веб-сайт, полиграфия, сувенирка, наружка

Формат исходников: ai