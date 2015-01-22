Создание логотипа компании "Dialan"

$35
Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки308 просмотров
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Наша компания занимается производством и поставками телекоммуникационного оборудования и не только. В основном это кабели (коаксиальный, витая пара, оптический), антенны и разные HDMI девайсы. Но основной товар это кабель.

Название компании "Dialan". Добавочный текст к названию: "digital equipment".

Нужен красивый и современный логотип. Желательно образ связанный с технологиями, данными, коммуникацией и т.д. Это скорее всего должно быть что-то абстрактное и красивое, а может и какой-то существующий предмет \ объект.

В зависимости от логотипа также нужно подобрать фирменные цвета - 3 шт.

Конечный вариант лого можно в .psd в большом размере (300 dpi) и в .ai, если владеете векторкой.

9 лет назад
Akkianu
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$35
3 дня
Работа выполнена на отлично, как и ожидалось. Мы получили хороший абстрактный логотип. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничеством доволен, задание сформулировано предельно четко, оплата своевременная. Спасибо!