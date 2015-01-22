Создание логотипа компании "Dialan"

Наша компания занимается производством и поставками телекоммуникационного оборудования и не только. В основном это кабели (коаксиальный, витая пара, оптический), антенны и разные HDMI девайсы. Но основной товар это кабель.

Название компании "Dialan". Добавочный текст к названию: "digital equipment".

Нужен красивый и современный логотип. Желательно образ связанный с технологиями, данными, коммуникацией и т.д. Это скорее всего должно быть что-то абстрактное и красивое, а может и какой-то существующий предмет \ объект.

В зависимости от логотипа также нужно подобрать фирменные цвета - 3 шт.

Конечный вариант лого можно в .psd в большом размере (300 dpi) и в .ai, если владеете векторкой.