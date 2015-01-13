Нужно доработать логотип. исходные данные тут regionzabor.ru - домик с забором это основа, его надо обновить или переделать, и увязать с "Регион Забор", должно быть лаконично, чистенько, красиво, и внушать доверие. Вектор CorelDraw обязательно. Бюджет 1500 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип для сайта онлайн бронирования "КрымНАШ"
требования:
- вписаться в текущий дизайн сайта http://crymnash.ru/ (без учета текущего логотипа);
- возможны варианты как чисто текстовые, так и с графикой;
- Текст либо КрымНАШ либо КрымНАШ Бронирование Отелей;
(прим текст http://esetravels.com/ с графикой думаю понятно Крым и все такое)
- представить виды с размещением на сайте и отдельно;
теги для понимания сути проекта:
Отдых в Крыму, Санатории Крыма, Бронирование Отелей, Аренда авто, Достопримечательности Крыма, Новости
п.с. Прошу не политизировать вопрос, сайт абсолютно нейтрального содержания.
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