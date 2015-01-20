Доработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен29 заявок269 просмотров
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Нужно доработать логотип. исходные данные тут regionzabor.ru - домик с забором это основа, его надо обновить или переделать, и увязать с "Регион Забор", должно быть лаконично, чистенько, красиво, и внушать доверие. Вектор CorelDraw обязательно.

Бюджет 1500 р

9 лет назад
kuboff
Андрей 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
16 дней назад
9 лет назад
$25
3 дня
Ольга, сразу же приступила к работе. Предложила целых 10 вариантов логотипа. Из которых мы выбрали один. Очень быстро внесла все корректировки о которых я просил. Логотип получился ярким, живым, не перегруженным. Работой довольны. При необходимости буду обращаться еще.
Андрей отличный заказчик - четкая постановка задачи, всегда на связи, моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество!
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