Доработать логотип

Ольга, сразу же приступила к работе. Предложила целых 10 вариантов логотипа. Из которых мы выбрали один. Очень быстро внесла все корректировки о которых я просил. Логотип получился ярким, живым, не перегруженным. Работой довольны. При необходимости буду обращаться еще.