Логотип для сайта

Название: RUцена (гипермаркет скидок) Шрифт: в зависимости от оформления (должно быть похоже на ценник), RU и цена должны быть разные Надпись гипермаркет скидок должна быть ненавязчивой (возможно не будет использоваться) Логотип должен ассоциироваться с ценником, наброски в приложении ...