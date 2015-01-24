Логотип для гостевого дома

# 1 — $ 50

Добрый день. Есть задача – разработать логотип для отеля. Логотип состоит из изображения (в приложении) и названия. Изображение нужно также доработать, в приложенном файле только общий контур. Название – «Акварель». Изображение как-то гармонично сплести с первой буквой названия (А). Так чтобы букву А с изображением можно было использовать как самостоятельный логотип.

Логотип должен хорошо смотреться и в цвете, и в черно-белом варианте. Размер исходников должен быть таким, чтобы можно было и на ручке напечатать, и на вывеску большую поместить.

Подвести итоги конкурса планируем ориентировочно 26–27 января.