Логотип для гостевого дома

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок2364 просмотра
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#1$50

Добрый день. Есть задача – разработать логотип для отеля. Логотип состоит из изображения (в приложении) и названия. Изображение нужно также доработать, в приложенном файле только общий контур. Название – «Акварель». Изображение как-то гармонично сплести с первой буквой названия (А). Так чтобы букву А с изображением можно было использовать как самостоятельный логотип.

Логотип должен хорошо смотреться и в цвете, и в черно-белом варианте. Размер исходников должен быть таким, чтобы можно было и на ручке напечатать, и на вывеску большую поместить.

Подвести итоги конкурса планируем ориентировочно 26–27 января.

9 лет назад
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
15 дней назад
Победитель конкурса
093
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад
#1
Понравилось работать с Вячеславом. Хорошая идея плюс профессиональное графическое воплощение. В сочетании с оперативностью - отличный результат. Спасибо за работу. Рекомендую.
Заказ был крайне интересен, спасибо Марине за возможность поучаствовать и за выбор исполнителем! Отличный заказчик, очень приятно!
Заявки фрилансеров
093
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад
#1
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