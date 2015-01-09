Необходимо создать логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт34 заявки313 просмотров
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В логотипе должно быть использовано название "Первая Автошкола Онлайн". По цветовой гамме - что-то яркое и красочное. Возможно,вставить какой-то слоган небольшой.

9 лет назад
DelTigra
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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