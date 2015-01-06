Логотип для onlinе конференций на бизнес-тематику

Требуется логотип для компании, которая занимается изготовлением мебели на заказ. Название: ШиК (шкафы и кухни) Цвета: черный белый золотой шрифт логотипа строгий Надпись "шкафы и кухни на заказ" может быть и прописью Примерно, как это может выглядеть на рисунках во ...