Логотип для onlinе конференций на бизнес-тематику

Необходимо разработать герб на конную тематику для вышивки в дальнейшем (в векторе). Исходные данные и предпочтения предоставим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать:
- логотип;
- шапка для страниц подписки;
- шапка для рассылки писем. (в теле письма)
- кнопки для кликов.
шаблоны имеются, их следует переделать по ТЗ.
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