Логотип автомобильного паблика

# 1 — $ 50

Паблику про отечественный автопром нужен логотип https://vk.com/tazglaz

Название паблика "Пацанский таз радует глаз". Из текста логотипа убрать слова "пацанский", "глаз". Можно указать адрес паблика.

Два варианта которые хотелось бы видеть в логотипе (но можно и что-то свое):

1. Надпись "рукописным" шрифтом с узорами, пример http://lowdaily.ru/wp-content/uploads/2013/04/Lowdaily_black.jpg

2. Надпись из п.1, сделанная по окружности вокруг картинка. Картинка - автомобиль (из лад, разумеется) с девушкой. Типа такого http://www.vsemayki.ru/product/woman_tshirt/147556

Логотип должен читаемо и хорошо смотреться в монохромном варианте, для удобной печати наклеек, на картинках, футболках, и т.п. Сам логотип может быть многоцветным. Избегать мелких выступающих элементов, больше плавности.