Доработать логотип/предложить лучший вариант

Необходимы разработка логотипа, визиток и фирменного бланка. Основное направление - ремонт и обслуживание компьютерной техники. Название компании - ИП "NEXT CO". Специфичных требований к визиткам и бланку нет. Обязательны примеры работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ. Уже придуман логотип для будущего сайта по продаже биокаминов. Необходимо доработать данный логотип или предложить собственный вариант.
Комментарии:
-логотип собственными силами придуман как ладонь с пламенем (см эскиз-файл),
-лого будет использоваться как на сайте, так и на визитках и тд.
-название сайта "BIOКАМИНЫ" (возможны видоизменения правописания слова)
-изображение логотипа должно состоять из надписи и знака
-Базовые цвета рассматриваются как шоколадный и оранжевый (см пример http://www.ecosmartfire.com), но другие варианты также будут приветствоваться
Спасибо!
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