Доработать логотип/предложить лучший вариант

ТЗ. Уже придуман логотип для будущего сайта по продаже биокаминов. Необходимо доработать данный логотип или предложить собственный вариант.

Комментарии:

-логотип собственными силами придуман как ладонь с пламенем (см эскиз-файл),

-лого будет использоваться как на сайте, так и на визитках и тд.

-название сайта "BIOКАМИНЫ" (возможны видоизменения правописания слова)

-изображение логотипа должно состоять из надписи и знака

-Базовые цвета рассматриваются как шоколадный и оранжевый (см пример http://www.ecosmartfire.com), но другие варианты также будут приветствоваться

Спасибо!