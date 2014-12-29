Разработать логотип

Разработать дизайн логотипа сайта. Есть образец с чего начинать, и есть образцы примерно как это должно выглядеть на примере другой организации. Этот логотип в дальнейшем будет использоваться на документах, на наклейках, в рекламной продукции по всей территории России. Адрес сайта указывать обязательно на всех образцах.Образцы должны быть выполнены и сохранены в двух форматах (1-ый с возможностью его редактирования (в не кривых) и 2-ой готовый для размещения на необходимый ресурс):

1. Для размещения в Дубль Гис

2. Просто логотип с телефонным номером ( с возможностью редактировать его) и названием сайта

3. Логотип прозрачный с телефонным номером ( с возможностью редактировать его) и названием сайта

4. Логотип без номера телефона, но с названием сайт

5. Логотип прозрачный без номера телефона, но с названием сайт

6. Логотип на стоящие трафареты

7. Логотип наклейка на входные двери (На себя / от себя)

8. Визитка двухсторонняя