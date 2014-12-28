Прорисовать значок-логотип

$4
Логотипы и ЗнакиЗакрыт15 заявок284 просмотра
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Необходимо нарисовать, основываясь на исходнике и соблюдая общую стилистику сайта значок одной из категории товара на сайта. Исходник прикреплен, меняется только внутренний рисунок. Максимальна я цена 300 руб.

9 лет назад
Denio
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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