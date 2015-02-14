Название + логотип для магазина нижнего белья и одежды (премиум)

# 1 — $ 100

Требования к названию:

1. название состоит из одного слова (латиница).

2. в названии не должно быть: магазин, одежда, бра и тд.

3. название должно быть красивым, можно просто хорошее сочетание слогов, букв не обязательно с каким то значением. К примеру самый лучший вариант - bohemique, но оно уже занято, нужны аналогии.

4. должен быть свободен домены в зоне COM

Требования к логотипу:

1. Использовать только один цвета (как в примере).

2. Логотип должен быть простой, лёгкий, может быть просто красивое написание слова.

3. В логотипе не должно участвовать графические элементы одежды и пр.

В помощь:

1. В примере приводится один из наших логотипов, он нас полностью устраивает, можно написать/нарисовать в этом стиле, но разумеется он должен отличаться как визуально, так и произношением, можно сохранить общие черты.

2. http://shininadom33.ru/index.php - дизайн сайта.

3. На сайте будет три вида продукции - два премиум бренда женского белья и премиум верхняя одежда.

4. Названия брендов bare beauty, asava, kyra

5. Продукцию можно посмотреть тут http://instagram.com/barebeauty_shop

6. Основные цвета логотипа Цвет светло голубой и чёрный (в т.ч. прозрачный фон), как на образце.