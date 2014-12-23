Редактирование логотипа.

$5
Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки255 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно уменьшить логотип до 50*50 pix, обрезать края, чтоб его потом прикреплять к фото как водяной знак.

9 лет назад
AntonVatanen
Антон 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нарисовать логотип

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Есть рисунок, на основании которого нужно сделать красивый логотип компании. Тематика: строительство деревянных домов из бруса. Ключевые моменты компании: экологичность, жизнь, качество, наследие. Пожалуйста, сообщите вашу цену и сроки. Рисунок прикладываю.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип проекта по озеленению планеты

    $50

    Требуется разработать логотип для проекта по озеленению планеты. Проект с игровой механикой (по сути игра), где все деревья высаживаются в реальности и присутствует возможность заработать деньги на партнерской программе. Название: ForestOwner Слоган: вырасти миллион Цвет: в зеленых тонах ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для Центра Биомедицинских Исследований

    $50

    Необходимо разработать логотип для Центра Биомедицинских Исследований (Center of Bio-Medical Research), чтобы он гармонировал с новым сайтом — http://studioak.ru/ (сейчас на сайте стоит старый логотип, который кажется перегруженным). Есть наш набросок нового логотипа — он во ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редизайн логотипа

    Необходимо сделать редизайн логотипа семейного медицинского центра newmed.dp.ua Основная идея - семья, семейная медицина. Логотип в кривых - https://yadi.sk/d/GQ9QaF16XApr9 Логотип картинка - https://yadi.sk/i/wI9JYeN0XAprP При плодотворном сотрудничестве - разработка фирменного стиля, дизайн визиток и т.п.

    Логотипы и Знаки42 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для сайта

    $15

    Необходимо сделать логотип+фавикон для сайта. Тематика: промышленное оборудование(тали,домкраты,лебедки и т.д). Минимализм. Во вложении название и основная палитра нового сайта. Работа: Согласование макета Оплата Получения psd,фавикон,вектор

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание логотипа

    Необходимо создать логотип из элементов, рабочие файлы здесь: https://yadi.sk/d/B9uY8Tx1dXmzC Логотип создается для сайта http://xn-----7kcd7bbdknmnib2agf0kza.xn--p1ai/ и будет расположен на первом слайде слайдера - вверху сайта. Окончательный вариант лого - секция звезд (звезды уменьшить до размера, как на вкладках снизу), ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад