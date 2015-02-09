Разработать логотип Сайта автозапчастей

Требуется разработать логотип для проекта по озеленению планеты. Проект с игровой механикой (по сути игра), где все деревья высаживаются в реальности и присутствует возможность заработать деньги на партнерской программе. Название: ForestOwner Слоган: вырасти миллион Цвет: в зеленых тонах ...
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Необходимо разработать логотип сайта авто запчастей, лого не сложный , но креативе идеи приветствуются
Аванс после показа эскиза, бюджет 30$ ( в рублях оплата)
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