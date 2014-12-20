Логотип для движения "СтопХам"

# 1 — $ 100

"СтопХам" - федеральный проект, который борется против хамства на дорогах.

https://vk.com/stopxam

http://www.youtube.com/user/stopxamlive

Необходимо создать логотип для федерального проекта "СтопХам".

Логотип должен быть в 2-х вариантах:

1. Полная версия для оформления сайтов, использования в принтах и.т.д. В полной версии должно присутствовать название "СтопХам".

2. Эмблема - упрощённая версия для значка на одежде, ~2х2 см

Требования:

1. Четкие грани

2. Отсутствие мелких сложных деталей

3. Преобладающие цвета красный/белый/черный

Главной задачей является стильная, узнаваемая эмблема для использования её в интернете, а так же на одежде и аксессуарах.

В приложении прикреплены графические решения, которые существовали до сегодняшнего дня.