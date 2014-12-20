Логотип для движения "СтопХам"

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт52 заявки4980 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$100

"СтопХам" - федеральный проект, который борется против хамства на дорогах.

https://vk.com/stopxam

http://www.youtube.com/user/stopxamlive

Необходимо создать логотип для федерального проекта "СтопХам".

Логотип должен быть в 2-х вариантах:

1. Полная версия для оформления сайтов, использования в принтах и.т.д. В полной версии должно присутствовать название "СтопХам".

2. Эмблема - упрощённая версия для значка на одежде, ~2х2 см

Требования:

1. Четкие грани

2. Отсутствие мелких сложных деталей

3. Преобладающие цвета красный/белый/черный

Главной задачей является стильная, узнаваемая эмблема для использования её в интернете, а так же на одежде и аксессуарах.

В приложении прикреплены графические решения, которые существовали до сегодняшнего дня.

9 лет назад
logo1
Елена 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Создать логотип для кофе-точки

    $50

    Открываю в бизнес-центрах точки (кофе с собой).Необходим логотип и варианты с ним на кофейной карте,барной стойке(размер1*1м),предложениях дня.Название Кофе-пауза,лучше pause cafe или просто Кофе для тебя.Оплата лучше на банковскую карту.Предложения до 24.12.2014

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для кулинарного сайта

    Добрый день, необходимо нарисовать логотип для кулинарного сайта, также на его основе сделать favicon. В каком стиле и что нравится покажу дополнительно. На выходе расчитываю получить psd + готовый favicon + несколько сохранёных логотипов в jpg/png Предпочтение отдам ...

    Логотипы и Знаки54 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется разработать логотип для студии

    $50

    Добрый день. Требуется разработать логотип для веб-студии. Подробности с профессионалом. Логотип нужно, чтобы он подходил под дизайн сайта. Работаю по предоплате. Жду Ваших предложение

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание логотипа для мини гостиницы "РУССКИЙ ХОСТЕЛ"

    $80

    Создание логотипа для хостела "РУССКИЙ ХОСТЕЛ" Хостел для славян, деревянные двухъярусные кровати. Бесплатно Wi-Fi, белье, чай, кофе, уборка, охрана, видеонаблюдение, рядом парк, магазины, близко метро.

    Логотипы и Знаки55 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поиск логотипов программ для ПК из интернета

    Нужно подобрать картинки для сайта. Искать нужно логотипы программ, если логотипа в нормальном разрешение не найдется принимается скриншот программы. В дальнейшем возможны аналогичные заказы, т.е. ищу человека на перспективу. Искать логотипы можно на сервисах: http://yandex.ru/images/ или google картинки Найденную ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип на сайт

    Добрый день. Для разрабатывающегося сайта, нужно придумать логотип под стиль имеющегося дизайна и простенький фавикон. Тема сайта все что связано с нашими квартирами (кухни, комнаты, туалет, прихожие, ванны, полезные советы, итд.) У кого есть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Лого для домена

    $10

    Нужно лого для домена, указанного в прикреплённом файле Никаких требований - ваш креатив приветствуется, домен будет продаваться. обращаю внимания, что домен - палиндром до $10

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать логотип простой.

    Добрый вечер! Необходимо сделать логотип простенький. Подробности в личку понравившемуся исполнителю. Цену указывать в РУБЛЯХ в комментариях. Требуется линк на портфель логотипов. Оплата всем, кроме webmoney моментальная! Сроки - 1-2 дня.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад