Сделать логотип простой.

Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка403 просмотра
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Добрый вечер!

Необходимо сделать логотип простенький.

Подробности в личку понравившемуся исполнителю.

Цену указывать в РУБЛЯХ в комментариях.

Требуется линк на портфель логотипов.

Оплата всем, кроме webmoney моментальная!

Сроки - 1-2 дня.

9 лет назад
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
Hirurg03
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$10
2 дня
Выполнено! Спасибо)
все хорошо
hapanini
Виктор 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
9 лет назад
$4
1 день
выполню, спасибо)
Спасибо !
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