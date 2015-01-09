Переделать логотип

для сайта mendesidis.ru, который вскоре переедет новый домен ri-kam.ru, надо сделать логотип сейчас он имеется на сайте, кто сможет предложить более интересный вариант, можно использовать другие цветовые решения в лого, главное, чтобы он вписался в дизайн сайта.

p.s.

Дизайн сайта переделывать нет ни сил не времени домен будет другой, Логотип Рикам его надо вписать в дизайн сайта, чтоб все со читалось.