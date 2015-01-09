Переделать логотип

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок306 просмотров
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для сайта mendesidis.ru, который вскоре переедет новый домен ri-kam.ru, надо сделать логотип сейчас он имеется на сайте, кто сможет предложить более интересный вариант, можно использовать другие цветовые решения в лого, главное, чтобы он вписался в дизайн сайта.

p.s.

Дизайн сайта переделывать нет ни сил не времени домен будет другой, Логотип Рикам его надо вписать в дизайн сайта, чтоб все со читалось.

9 лет назад
mendis
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
S-Designs
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$15
3 дня
Сотрудничество состоялось. Рекомендую.
Все прошло супер. Никаких проблем. Рекомендую!
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