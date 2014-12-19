Креативный логотип для группы в Facebook

Название бренда VISION. Стилистика МИНИМАЛИЗМ. Тематика разработка сайтов.
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Для этой группы
https://www.facebook.com/Kult.i.Ukraine
Нужно создать креативный логотип
Требования к логотипу:
1. Логотип нужно создать в патриотическом, националистическом, украинском стиле.
2. При этом он должен быть модным и современным.
3. Нужно использовать цвета украинского флага - синий и желтый. Не только их, можно и другие, но эти два должны быть обязательно.
4. Шрифт надо подобрать - старо-русский.
5. Логотип должен быть в PNG, чтобы фон был прозрачный и логотип можно было вставлять в фотографии.
6. Название сообщества - "Культ Ї" должно использоваться в логотипе, его можно обыграть как-то по другому, но использовать надо обязательно, можно также использовать слово Ukraine или Україна.
Доп. информация:
Культ Ї - расшифровывается как "Культ Їжі" или "Культ Еды"
Концепция сообщества - проведение тематических ужинов.
Целевая аудитория: мужчины и женщины от 24 до 30.
Пишите цену и сроки.
Примеры логотипа:
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