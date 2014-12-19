Креативный логотип для группы в Facebook

Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки283 просмотра
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Для этой группы

https://www.facebook.com/Kult.i.Ukraine

Нужно создать креативный логотип

Требования к логотипу:

1. Логотип нужно создать в патриотическом, националистическом, украинском стиле.

2. При этом он должен быть модным и современным.

3. Нужно использовать цвета украинского флага - синий и желтый. Не только их, можно и другие, но эти два должны быть обязательно.

4. Шрифт надо подобрать - старо-русский.

5. Логотип должен быть в PNG, чтобы фон был прозрачный и логотип можно было вставлять в фотографии.

6. Название сообщества - "Культ Ї" должно использоваться в логотипе, его можно обыграть как-то по другому, но использовать надо обязательно, можно также использовать слово Ukraine или Україна.

Доп. информация:

Культ Ї - расшифровывается как "Культ Їжі" или "Культ Еды"

Концепция сообщества - проведение тематических ужинов.

Целевая аудитория: мужчины и женщины от 24 до 30.

Пишите цену и сроки.

Примеры логотипа:

https://www.facebook.com/funtasty?fref=ts

9 лет назад
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$25
1 день
Евгения - отличный дизайнер. Очень понравилось с ней работать. Все сделала четко как и обещала, несколько вариантов дизайна логотипа + доделали выбранный до идеала. Все вовремя по срокам. При этом цены ниже средних по рынку. Рекомендую именно Евгению, если вы не знаете кого выбрать.
Спасибо, Максим, за интересный проект вместе! Мои рекомендации! Отличный заказчик! ТЗ четкое, всегда на связи, оплата своевременная! С удовольствием продолжу работу еще..
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