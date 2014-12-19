Креативный логотип для группы в Facebook

Для этой группы

https://www.facebook.com/Kult.i.Ukraine

Нужно создать креативный логотип

Требования к логотипу:

1. Логотип нужно создать в патриотическом, националистическом, украинском стиле.

2. При этом он должен быть модным и современным.

3. Нужно использовать цвета украинского флага - синий и желтый. Не только их, можно и другие, но эти два должны быть обязательно.

4. Шрифт надо подобрать - старо-русский.

5. Логотип должен быть в PNG, чтобы фон был прозрачный и логотип можно было вставлять в фотографии.

6. Название сообщества - "Культ Ї" должно использоваться в логотипе, его можно обыграть как-то по другому, но использовать надо обязательно, можно также использовать слово Ukraine или Україна.

Доп. информация:

Культ Ї - расшифровывается как "Культ Їжі" или "Культ Еды"

Концепция сообщества - проведение тематических ужинов.

Целевая аудитория: мужчины и женщины от 24 до 30.

Пишите цену и сроки.

Примеры логотипа:

https://www.facebook.com/funtasty?fref=ts