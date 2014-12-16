Разработка логотипа и фирменного стиля для турагентства

# 1 — $ 100

Нужно разработать логотип и фирменный стиль для турагентства.

Название: ТурТусса или TussaTur

Можете предложить варианты как на английском, так и на русском.

Целевая аудитория — молодежь, нужно что-то креативное и яркое.

Слоган: Все меняется от перемены мест!

Во вложении варианты логотипов, которые нравятся.

По фирменному стилю:

нужен фирменный бланк, конверт и пример визитки.

Можете сначала предложить варианты логотипов. Далее мы свяжемся с несколькими кандидатами, чьи логотипы понравились больше всего и попросим показать примеры бланков, конверта и визитки.