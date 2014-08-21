zelenberg

Зеленин zelenberg

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
saweliy7
Ярослав 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Нужен контент для группы ВКонтакте - бренд детской одежды (40 постов)
Отличный заказчик: чёткие критерии работы, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен!
Работа выполнена очень быстро и качественно. Контент подобран интересный. Спасибо.
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Tot_us
Юрий 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$130
10 баллов
9 лет назад
Логотип и вывеска для сети пивных заведений
Позитивный заказчик - положительный результат. Оплата моментально. Доработки здравые и немногочисленные. Спасибо за выбор.
В конкурсе на логотип выбрал работу Юрия, так как она показалось самой интересной и красивой из предложенного. Несколько раз просил внести изменения, и очень быстро получал исправленный макет. Работой доволен!
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