Есть сайт по продаже лайков и фоловеров в инстаграм - [url=https://follovery.com]follovery.com[/url]. Сделан на Wordpress и Woocommerce. Для него на заказ переписывался чекаут, чтобы пользователь мог ввести свой юзернейм, и выбрать на какие фото нужны лайки. ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно создать рабочий сайт CS:GO-рулетку, аналог csgofast . com [u]Принцип действия сервиса: [/u]- человек проходит авторизацию на сайте через steam - вносит депозит на сайт (вещи cs:go) - бот зачисляет на сайт деньги (цены берутся на http://csgo.steamanalyst . com/) - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $45
Требуется 40 постов для публикации в группе ВКонтакте. Тематика - бренд детской верхней одежды. В группе постоянно публикуется 2 поста в день. 60% - развлекательный контент, 40% - промо-посты. Промо-посты делаем сами, нужен подрядчик на развлекательный ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Нужно разработать логотип и фирменный стиль для турагентства. Название: ТурТусса или TussaTur Можете предложить варианты как на английском, так и на русском. Целевая аудитория — молодежь, нужно что-то креативное и яркое. Слоган: Все меняется от перемены мест! Во вложении варианты ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $130
Разработать логотип и макет вывески для сети дискаунт заведений "Ёрш", осуществляющих розничную продажу разливного пива (возможно включение в ассортимент крепкого алкоголя) по низким ценам, предлагая высокие стандарты качества продукции. Аудитория: средний класс, уровень дохода средний и ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен контент-менеджер для ведения коммерческих групп. Желательно девушка, так как обе группы посвящены одежде, ЦА - женщины. 1 - сеть магазинов женской одежды. 2 - бренд детской одежды. 2-3 поста в день в каждую. Оплачивать хотелось ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад