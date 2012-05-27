Baskit

Сергей Baskit

 
40 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Любой дизайн без стресса для заказчика!

Графический дизайн во всех его проявлениях.

Отзывы о работе с дизайнером

  • Обсуждение дизайн-проекта (голос, чат, почта)
  • Поиск идеального решения без перфекционизма.
  • Корректировка и внесение правок бесплатно
  • Личная подписка в фотобанке
  • Спасаю от "дизайнеров" и сорванных сроков
Делаю со знанием материала и конструктива:

+ Логотип и фирменный стиль

+ Наружная реклама

+ Брендинг автотранспорта

+ Упаковка

+ Брендирование выставочного пространства

+ Полиграфическая продукция

Не делаю:

- Верстка книг и газет

- Бесплатный пробный макет

- Дизайн сайтов

Способы оплаты:

Webmoney, Я.Деньги, Qiwi, Сбербанк

Предоплата 50/50

Участвую в тендерах только по симпатии к продукту :)

Логотип - 1 место

Логотип - 1 место 

Дизайн сайтаHTML
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
srsvet
Руслан 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Дизайн вывески на витраж из 8 квадратов (в векторе)
Большое спасибо, Сергей! За отношение и результат!
Все хорошо, работа удалась )
Ответный отзыв
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Дизайн-макет для брендирования Porter-фургон
Отличная работа, спасибо.
Интересное задание, приятное общение. Супер!
Ответный отзыв
MEHOVIK
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Отрисовка логотипа.
Чётко, быстро и с высоким качеством. Буду ещё обращаться.
Постановка задачи, общение - все очень грамотно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Dzurdzuk
Ясир 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Макет для штендера
Качественная работа с учетом всех пожеланий и возникших правок. Сотрудничаем не в первый раз.
Супер заказчик!
Ответный отзыв
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
12 лет назад
Макеты лайт-бокса и аппликаций на окна
Работа выполнена качественно и в оговоренные сроки, спасибо.
Хороший заказчик с четким творческим заданием.
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
20 отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#36
Наружная реклама
10 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#31
Фирменный стиль
3 отзыва
$10/час
от $100от 7 дней
#62
Дизайн продукции
2 отзыва
$15/час
от $200от 5 дней
#103
Логотипы и Знаки
2 отзыва
$15/час
от $100от 5 дней
#285