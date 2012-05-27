Любой дизайн без стресса для заказчика!

Графический дизайн во всех его проявлениях.

Отзывы о работе с дизайнером

Обсуждение дизайн-проекта (голос, чат, почта)

Поиск идеального решения без перфекционизма.

Корректировка и внесение правок бесплатно

Личная подписка в фотобанке

Спасаю от "дизайнеров" и сорванных сроков

+ Логотип и фирменный стиль

+ Наружная реклама

+ Брендинг автотранспорта

+ Упаковка

+ Брендирование выставочного пространства

+ Полиграфическая продукция

Не делаю:

- Верстка книг и газет

- Бесплатный пробный макет

- Дизайн сайтов

Способы оплаты:

Webmoney, Я.Деньги, Qiwi, Сбербанк

Предоплата 50/50

Участвую в тендерах только по симпатии к продукту :)

Логотип - 1 место

Логотип - 1 место