Любой дизайн без стресса для заказчика!
Графический дизайн во всех его проявлениях.
- Обсуждение дизайн-проекта (голос, чат, почта)
- Поиск идеального решения без перфекционизма.
- Корректировка и внесение правок бесплатно
- Личная подписка в фотобанке
- Спасаю от "дизайнеров" и сорванных сроков
+ Логотип и фирменный стиль
+ Наружная реклама
+ Брендинг автотранспорта
+ Упаковка
+ Брендирование выставочного пространства
+ Полиграфическая продукция
Не делаю:
- Верстка книг и газет
- Бесплатный пробный макет
- Дизайн сайтов
Способы оплаты:
Webmoney, Я.Деньги, Qiwi, Сбербанк
Предоплата 50/50
Участвую в тендерах только по симпатии к продукту :)
Логотип - 1 место
Логотип - 1 место
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Большое спасибо, Сергей! За отношение и результат!
Ответный отзыв
Все хорошо, работа удалась )
$200
10 баллов
9 лет назад
Отличная работа, спасибо.
Ответный отзыв
Интересное задание, приятное общение. Супер!
$10
10 баллов
9 лет назад
Чётко, быстро и с высоким качеством. Буду ещё обращаться.
Ответный отзыв
Постановка задачи, общение - все очень грамотно! Рекомендую!
$50
10 баллов
11 лет назад
Качественная работа с учетом всех пожеланий и возникших правок. Сотрудничаем не в первый раз.
Ответный отзыв
Супер заказчик!
$130
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена качественно и в оговоренные сроки, спасибо.
Ответный отзыв
Хороший заказчик с четким творческим заданием.
Верстка полиграфии
20 отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#36
Наружная реклама
10 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#31
Фирменный стиль
3 отзыва
$10/час
от $100от 7 дней
#62
Дизайн продукции
2 отзыва
$15/час
от $200от 5 дней
#103
Логотипы и Знаки
2 отзыва
$15/час
от $100от 5 дней
#285