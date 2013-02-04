Макет для штендера

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Нужно разработать макет для штендера.

На тендере:

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11 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Baskit
Сергей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$50
2 дня
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