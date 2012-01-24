Сделать три баннера для наружки 3х6

Добрый день!

Необходимо сделать три баннера наружной рекламы под открытие ТЦ на щит размером 6х3 метра.

Идею одного из баннеров дам, два других надо придумать.

Работа не столько руками, сколько "идейно", т.е. фантазией.

В баннере надо донести главные мысли: 1. Скоро открытие ТЦ; 2. В этом ТЦ продаются стильные брендовые вещи.

Акценты: а) семейные покупки; б) логотип; в) какой-то узнаваемый элемент (последнее самое сложное).

Подсказывать идеи буду я, но инициатива от Вас также потребуется.

Собственного дизайнера в штате нет, поэтому в случае, если картинка понравится владельцу, возможна работа на постоянной основе и постоянные заказы (баннеры после открытия, рекламные модули в журналы, модули для рекламы на автобусах и пр.).

Сразу скажу, что оплата не очень большая: 3 000 руб. за три варианта. Но главное выработать общую идею, которая понравится владельцу. Остальные баннеры далее будут просто чуть видоизменяться в зависимости от носителя.

Оплата или электронными деньгами или наличными.