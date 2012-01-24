Создание макета для баннера

Создание слайдов для рекламной жк панели при входе в помещение. Разрещение 1920 на 1080. Начальная идея. На слайде следующая информация: 1. Логотип и наименование компании. 2. Название услуги.2 слайда по услугам: Оформление документов для получения: разрешения на временное проживание, вида на ...
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Нужно создать 4 макета для вывески, Это нужно сделать срочно на 24.01.2012
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