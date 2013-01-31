Дизайн растяжки и А4

$30
Наружная рекламаЗавершен8 заявок189 просмотров
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Требуется разработать дизайн. Срок 1 день. Бюджет: 30$

11 лет назад
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
ulya_art
Юлия 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Очень плодотворное сотрудничество. Остались только положительные эмоции от общения с Юлей. Дизайн и оперативность на высоте.
Приятно работать с Олегом, ответственный и адекватный заказчик. Рекомендую!