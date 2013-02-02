Требуется сделать дизайн банера

Наружная рекламаЗавершен21 заявка205 просмотров
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Горизонтальный 4 на 2 метра.

11 лет назад
mosquito2k
Александр 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ulya_art
Юлия 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$40
3 дня
Сделано качественно и в срок
Александр приятный заказчик, сотрудничество прошло успешно. Оплата своевременная. Рекомендую.
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