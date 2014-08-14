Здравствуйте! Нужно нарисовать логотип для сайта медицинской направленности. Требования: 1. Минимализм и оригинальность 2. Высота лого не должна превышать 100 пикселов. ...
Отрисовка логотипа.
Нужно срочно отрисовать 2 логотипа. Результат нужен в eps, оплата 300 руб. (за оба), Яндекс-Деньги или положу на телефон.
Второй логотип - с сайта http://fabrika-mexa.ru/
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