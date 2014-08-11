Логотип hotels-in-ukraine

$50
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Завершен1 заявка132 просмотра

Мне нужно логотип для нового сайта hotels-in-ukraine.com

Это будет каталог гостиниц Украины на английском языке.

Вообще никаких нет идей по поводу логотипа и цветов, надеюсь что вы что нибудь придумаете. Может что-то аутентичное, наподобие ветряка... но причем тут гостиницы... не знаю...

Но в общем логотип такой: слева собственно логотип - картинка, справа - адрес сайта, без слогана.

11 лет назад
Uatours
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$45
1 день
Работы выполнена без четкого ТЗ и раньше срока. Спасибо!
Повторное сотрудничество с Вадимом не разочаровало: все прошло на высшем уровне. Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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