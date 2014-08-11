Нужен логотип похожий на логотип википедии, только из пазлов в виде стрелок. Логотип, также должен, символизировать системное мышление, и намекать на то, что все в мире взаимосвязано. http://mnogoproblem.ru/
Логотип hotels-in-ukraine
Мне нужно логотип для нового сайта hotels-in-ukraine.com
Это будет каталог гостиниц Украины на английском языке.
Вообще никаких нет идей по поводу логотипа и цветов, надеюсь что вы что нибудь придумаете. Может что-то аутентичное, наподобие ветряка... но причем тут гостиницы... не знаю...
Но в общем логотип такой: слева собственно логотип - картинка, справа - адрес сайта, без слогана.
Выбранный исполнитель
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