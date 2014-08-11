Логотип hotels-in-ukraine

Мне нужно логотип для нового сайта hotels-in-ukraine.com

Это будет каталог гостиниц Украины на английском языке.

Вообще никаких нет идей по поводу логотипа и цветов, надеюсь что вы что нибудь придумаете. Может что-то аутентичное, наподобие ветряка... но причем тут гостиницы... не знаю...

Но в общем логотип такой: слева собственно логотип - картинка, справа - адрес сайта, без слогана.