Лого сайта по продаже мотоэкипировки, запчастей

# 1 — $ 50

Привет всем!

Требуется разработать логотип для сайта по продаже мотоэкипировки и мотозапчастей.

В лого должно присутствовать название MotoCaste, одно слово под другим, образец прилагаю! Возможна вариация цветов.

Этот же лого в дальнейшем будет логотипом торговой марки.

Описание: Слово МОТО, в виде мотоцикла и человека на нем, штрихами т.е. только чтобы угадывался образ мотоцикла и мотоциклиста, слово CASTE под словом мото. Оба слова в одном стиле как в образце!

Лого должен быть в векторе в том числе!

Спасибо за внимание и удачи участникам конкурса!