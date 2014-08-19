Необходимо сделать лого для службы доставки суши и пиццы на горнолыжном курорте. Название службы "Суши йети". Ориентация на аудиторию до 35 лет (преимущественно отдыхающие). Существующий лого во вложении. Нужен более адекватный логотип.
Лого сайта по продаже мотоэкипировки, запчастей
Привет всем!
Требуется разработать логотип для сайта по продаже мотоэкипировки и мотозапчастей.
В лого должно присутствовать название MotoCaste, одно слово под другим, образец прилагаю! Возможна вариация цветов.
Этот же лого в дальнейшем будет логотипом торговой марки.
Описание: Слово МОТО, в виде мотоцикла и человека на нем, штрихами т.е. только чтобы угадывался образ мотоцикла и мотоциклиста, слово CASTE под словом мото. Оба слова в одном стиле как в образце!
Лого должен быть в векторе в том числе!
Спасибо за внимание и удачи участникам конкурса!
Победитель конкурса
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