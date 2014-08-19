Лого сайта по продаже мотоэкипировки, запчастей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок1064 просмотра
#1$50

Привет всем!

Требуется разработать логотип для сайта по продаже мотоэкипировки и мотозапчастей.

В лого должно присутствовать название MotoCaste, одно слово под другим, образец прилагаю! Возможна вариация цветов.

Этот же лого в дальнейшем будет логотипом торговой марки.

Описание: Слово МОТО, в виде мотоцикла и человека на нем, штрихами т.е. только чтобы угадывался образ мотоцикла и мотоциклиста, слово CASTE под словом мото. Оба слова в одном стиле как в образце!

Лого должен быть в векторе в том числе!

Спасибо за внимание и удачи участникам конкурса!

11 лет назад
vladbigcity
Алексей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
23 отзыва

Победитель конкурса

acerola
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
#1
Очень понравилось работать с Татьяной) Спасибо за работу! Вопросы по делу, все оперативно, креативно, мои рекомендации!)
Мои наилучшие рекомендации! Адекватный и порядочный заказчик. Было приятно сотрудничать, спасибо! )

Заявки фрилансеров

acerola
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
#1

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