графический дизайнер, фото дизайнер
13 лет опыт работы с фотографией (выпускные альбомы - виньетки, фотокниги, коллажи и т.п.) и в рекламе (полиграфия, широкоформатная печать)
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Очень понравилось работать с Татьяной) Спасибо за работу! Вопросы по делу, все оперативно, креативно, мои рекомендации!)
Ответный отзыв
Мои наилучшие рекомендации! Адекватный и порядочный заказчик. Было приятно сотрудничать, спасибо! )
$120
10 баллов
9 лет назад
Очень благодарен за выдающуюся работу. Достойное первое место в конкурсе! Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, очень приятно было сотрудничать. Рекомендую!
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $50
от 2 дней
#442
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1649
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#1670
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3603