acerola

Татьяна acerola

 
44 годаУкраина/Черкассы
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
графический дизайнер, фото дизайнер

13 лет опыт работы с фотографией (выпускные альбомы - виньетки, фотокниги, коллажи и т.п.) и в рекламе (полиграфия, широкоформатная печать)

Отзывы заказчиков
vladbigcity
Алексей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
$50
10 баллов
9 лет назад
Лого сайта по продаже мотоэкипировки, запчастей
Очень понравилось работать с Татьяной) Спасибо за работу! Вопросы по делу, все оперативно, креативно, мои рекомендации!)
Мои наилучшие рекомендации! Адекватный и порядочный заказчик. Было приятно сотрудничать, спасибо! )
Ответный отзыв
slob
50 летГермания
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Православная открытка ко Дню Рождения
Очень благодарен за выдающуюся работу. Достойное первое место в конкурсе! Спасибо!
Отличный заказчик, очень приятно было сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $50
от 2 дней
#442
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1649
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#1670
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3603