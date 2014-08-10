Для строительного сайта нужно нарисовать/разработать шапку. Имеется разработанная концепция дизайна с шапкой, но шапка, заказчика не устроила , нужно под существующий концепт дизайна сделать шапку. Требования к шапке: • Качество картинки ...
Православная открытка ко Дню Рождения
Задача - сделать открытку.
Тематика: поздравление с Днем Рождения. Обязательно с православным уклоном!
Поздравлять будем МАМУ!
Открытка должна предусматривать размещения стихов (2 четверостишья).
Напишите любое тематическое четверостишье для демонстрации. Победителей я попрошу заменить это четверостишье на свое (за отдельную плату).
Открытка должна быть яркая, красивая и, естественно, радовать глаз. Не забудьте соблюдать тематику: Православие, День Рождения (ну, или "Многая Лета"), поздравление Мамы.
Во вложении пример стиля, который мне нравится (просто в сети нашел).
Победитель будет выбран 5-го августа.
Победители конкурса
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