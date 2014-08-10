Православная открытка ко Дню Рождения

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен26 заявок5977 просмотров
#1$120
#2$50
#3$30

Задача - сделать открытку.

Тематика: поздравление с Днем Рождения. Обязательно с православным уклоном!

Поздравлять будем МАМУ!

Открытка должна предусматривать размещения стихов (2 четверостишья).

Напишите любое тематическое четверостишье для демонстрации. Победителей я попрошу заменить это четверостишье на свое (за отдельную плату).

Открытка должна быть яркая, красивая и, естественно, радовать глаз. Не забудьте соблюдать тематику: Православие, День Рождения (ну, или "Многая Лета"), поздравление Мамы.

Во вложении пример стиля, который мне нравится (просто в сети нашел).

Победитель будет выбран 5-го августа.

11 лет назад
slob
51 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

MichaelRybchenko
Михаил 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
#3
Спасибо Вам за участие и очень качественную работу. По праву среди победителей!
Спасибо за интересный конкурс. Было приятно участвовать.
s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
5 часов назад
11 лет назад
#2
Спасибо Вам за участие и действительно классную работу. Очень благодарен!
Спасибо за интересный конкурс. Мои рекомендации.
acerola
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
#1
Очень благодарен за выдающуюся работу. Достойное первое место в конкурсе! Спасибо!
Отличный заказчик, очень приятно было сотрудничать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MichaelRybchenko
Михаил 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
#3
s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
5 часов назад
11 лет назад
#2
acerola
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
#1