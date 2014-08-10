Православная открытка ко Дню Рождения

# 1 — $ 120 # 2 — $ 50 # 3 — $ 30

Задача - сделать открытку.

Тематика: поздравление с Днем Рождения. Обязательно с православным уклоном!

Поздравлять будем МАМУ!

Открытка должна предусматривать размещения стихов (2 четверостишья).

Напишите любое тематическое четверостишье для демонстрации. Победителей я попрошу заменить это четверостишье на свое (за отдельную плату).

Открытка должна быть яркая, красивая и, естественно, радовать глаз. Не забудьте соблюдать тематику: Православие, День Рождения (ну, или "Многая Лета"), поздравление Мамы.

Во вложении пример стиля, который мне нравится (просто в сети нашел).

Победитель будет выбран 5-го августа.