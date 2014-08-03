Корректировка макета для свадебного баннера

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки181 просмотр

Прошу доробити макет, що у вкладені.

Потрібно виконати наступні зміни:

1. За основу взяти файл, такий як називається "Тарас_Зоряна_3"

2. Шрифт на ньому такий як на "Тарас_Зоряна_1"

3. Збільшити кількість повторень маленьких надсписів.

У правому нижньому куті необхідно дописати текст:

vk.com/wedding_banner

0937487615, 0966993399

Розмір, і колір підібрати таким чином, щоб це можна було прочитати, але, щоб не виділялось.

Завдання отримає той, хто запропонує найнижчу ціну.

Необхідна реалізація до кінця дня 31.07.2014.

11 лет назад
klioba
Тарас 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

moschckov
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$4
1 день
Рекомендую виконавця. Завдання було реалізовано швидше, зазначених критичних термінів. Також вже після оплати і погодження макета, прийшлось ще трішки підкоректувати макет і виконавець без жодних зауважень і суперечок провів доопрацювання і надіслав оновлений макет. Дякую, за виконану робота, і Вами приємно співпрацювати. Рекомендую.
Заказчик объясняет все просто и понятно, работать очень легко, своевременная оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

moschckov
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад