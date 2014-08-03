Нужно отрисовать новый блок слайдера на сайте www.cvd.ru
Корректировка макета для свадебного баннера
Прошу доробити макет, що у вкладені.
Потрібно виконати наступні зміни:
1. За основу взяти файл, такий як називається "Тарас_Зоряна_3"
2. Шрифт на ньому такий як на "Тарас_Зоряна_1"
3. Збільшити кількість повторень маленьких надсписів.
У правому нижньому куті необхідно дописати текст:
0937487615, 0966993399
Розмір, і колір підібрати таким чином, щоб це можна було прочитати, але, щоб не виділялось.
Завдання отримає той, хто запропонує найнижчу ціну.
Необхідна реалізація до кінця дня 31.07.2014.
Выбранный исполнитель
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