klioba

Тарас klioba

 
34 годаУкраина/Львов
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Landing Page база даних индексов, улиц, нас. пунктов Украини

    Необхідно розробити landing page визначеного формату. Після визначення виконавця копірайтинг буде наданий. Також буде надана тестова база даних, яку необхідно буде підключити до сайту на налаштувати роботу відповідно до встановлених модулів. Перевага надається тим розробникам, які запропонують найнижчу ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсер сайтов и регистрация доменов

    Необхідно розробити програмне забезпечення, яке буде парсити сайти (Інтернет-павук) і зберігати у базу даних усі посилання і email які будуть знайдені на сторінках по яких пройшовся Інтернет-павук, потім провіряти термін дії домену і у разі ...

    Парсинг сайта
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание текстов для маркетинг кита на тему разработка ПО

    $30

    Необхідно розробити єдине технічне завдання (початки, якого дадаю до цього проекту). Необхідно написати тексти для кожної із сторінок марткетинг-киту. Додатково підкріпити це все картинками, і поясненнями для дизайнера. Структура маркетинг-киту і основна концепція додається. Деталі уточняйте особистими ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка маркетинг кита для компании по разработке ПО

    $50

    Шукаємо відповідального виконався для розробки дизайну маркетинг киту компанії по розробці програмного забезпечення. Технічне завдання надаємо у вкладені до цього проекту. Прошу одразу вказувати ціну за яку Ви готові розробити маркетинг кит та терміни виконання. Перевагою ...

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Корректировка макета для свадебного баннера

    Прошу доробити макет, що у вкладені. Потрібно виконати наступні зміни: 1. За основу взяти файл, такий як називається "Тарас_Зоряна_3" 2. Шрифт на ньому такий як на "Тарас_Зоряна_1" 3. Збільшити кількість повторень маленьких надсписів. У правому нижньому куті необхідно дописати ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$30
10 баллов
4 года назад
Написание текстов для маркетинг кита на тему разработка ПО
Все хорошо
moschckov
Евгений 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Корректировка макета для свадебного баннера
Заказчик объясняет все просто и понятно, работать очень легко, своевременная оплата, рекомендую.
Рекомендую виконавця. Завдання було реалізовано швидше, зазначених критичних термінів. Також вже після оплати і погодження макета, прийшлось ще трішки підкоректувати макет і виконавець без жодних зауважень і суперечок провів доопрацювання і надіслав оновлений макет. Дякую, за виконану робота, і Вами приємно співпрацювати. Рекомендую.
Ответный отзыв