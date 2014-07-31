Рекомендую виконавця. Завдання було реалізовано швидше, зазначених критичних термінів. Також вже після оплати і погодження макета, прийшлось ще трішки підкоректувати макет і виконавець без жодних зауважень і суперечок провів доопрацювання і надіслав оновлений макет. Дякую, за виконану робота, і Вами приємно співпрацювати. Рекомендую.