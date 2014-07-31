Необхідно розробити landing page визначеного формату. Після визначення виконавця копірайтинг буде наданий. Також буде надана тестова база даних, яку необхідно буде підключити до сайту на налаштувати роботу відповідно до встановлених модулів. Перевага надається тим розробникам, які запропонують найнижчу ...
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необхідно розробити програмне забезпечення, яке буде парсити сайти (Інтернет-павук) і зберігати у базу даних усі посилання і email які будуть знайдені на сторінках по яких пройшовся Інтернет-павук, потім провіряти термін дії домену і у разі ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Необхідно розробити єдине технічне завдання (початки, якого дадаю до цього проекту). Необхідно написати тексти для кожної із сторінок марткетинг-киту. Додатково підкріпити це все картинками, і поясненнями для дизайнера. Структура маркетинг-киту і основна концепція додається. Деталі уточняйте особистими ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $50
Шукаємо відповідального виконався для розробки дизайну маркетинг киту компанії по розробці програмного забезпечення. Технічне завдання надаємо у вкладені до цього проекту. Прошу одразу вказувати ціну за яку Ви готові розробити маркетинг кит та терміни виконання. Перевагою ...Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Прошу доробити макет, що у вкладені. Потрібно виконати наступні зміни: 1. За основу взяти файл, такий як називається "Тарас_Зоряна_3" 2. Шрифт на ньому такий як на "Тарас_Зоряна_1" 3. Збільшити кількість повторень маленьких надсписів. У правому нижньому куті необхідно дописати ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад